Vitesse-Feyenoord gefloten door Pol van Boekel

Vitesse-Feyenoord

Pol van Boekel is zondagmiddag de scheidsrechter bij Vitesse-Feyenoord. Het duel in de Gelredome begint om half drie. Van Boekel floot na de winterstop Feyenoord in de thuiswedstrijden tegen NEC en AZ.

De KNVB heeft Dennis Higler op de degradatiewedstrijd tussen ADO Den Haag en Sparta gezet. Ook die wedstrijd is zondag 23 april om 14.30. NEC - Excelsior staat onder leiding van Björn Kuipers. Die wedstrijd begint zaterdagavond om 18.30 in het Goffertstadion. Aan Ed Janssen de eervolle taak om Achilles'29 - FC Dordrecht vrijdagavond in goede banen te leiden. De wedstrijden van Excelsior, Feyenoord en Sparta zijn dit weekend live te volgen via Radio Rijnmond. FC Dordrecht is vrijdagavond via de livestream te volgen.