Terugluisteren: VVD-raadslid Maarten vd Donk te gast bij Rijnmond Nu

Maarten van de Donk

Jarenlang zat-ie op het Rotterdamse pluche. Maar hij had ook zijn eigen stoel op andere plekken. En áls ie niet in een stoel zit, is ie wel op straat en in vergaderzaaltjes te vinden om te praten radicalisering: Maarten van de Donk. Hij stopt als raadslid voor de VVD in Rotterdam.Ruud de Boer praat met hem. Over de Rotterdamse politiek. Over integratie. Radicalisering. De maakbaarheid van de samenleving.

Door: Ruud de Boer Correctie melden