Ook Oud-Beijerland wil andere locatie windmolens Beerenplaat

Oud-Beijerland wil geen windmolens bij waterwingebied de Beerenplaat. Volgens burgemeester en wethouders zorgen de zes beoogde molens voor horizonvervuiling en geluidsoverlast.

Eerder had de gemeente Nissewaard, waartoe de Beerenplaat behoort, laten weten geen voorstander te zijn van windmolens bij het spaarbekken. Een strook langs het Hartelkanaal, tussen Spijkenisse en de Botlek, zou een betere locatie zijn.

''Die windmolens worden 200 meter hoog. Dat is horizonvervuiling'', beschrijft wethouder Piet van Leenen. ''Daarnaast verwachten we dat het geluid van de windmolens over het water richting Oud-Beijerland wordt versterkt.''

De provincie Zuid-Holland zal later dit jaar een besluit nemen over hoe de windmolens in de regio worden verspreid.