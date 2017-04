VVD stelt vragen over 'toeterboetes'

De Rotterdamse VVD wil weten hoeveel boetes de politie in het weekend heeft uitgeschreven aan claxonnerende autobestuurders. Na de uitslag van het referendum afgelopen zondag gingen veel Turkse Rotterdammers toeterend de straat op.

Volgens de bestuurders is toeteren een Turkse traditie en hoort het bij hun afkomst. Maar onnodig claxonneren mag niet volgens de Rotterdamse politieverordening. Ook zijn er klachten binnengekomen van bewoners in het centrum, zegt raadslid Antoinette Laan.

"Als je onnodig toetert, of overmatig geluid maakt betaal je 370 euro boete. We hebben gevraagd of er wordt beboet, zoals in de politieverordening staat. Of mag vanaf nu iedereen een keer toeteren in de stad bij een stoplicht of andere ergernis?"

Volgens Laan hebben de vragen van de VVD niets te maken met de politieke achtergrond van de toeteraars. De partij wil in gesprek met burgemeester Aboutaleb.

Als er niets verandert, wil de partij een aanpassing van de verordening. Zodat voortaan geen enkele Rotterdammer meer 370 euro meer hoeft te betalen voor het veroorzaken van geluidsoverlast met een claxon.