Ibis uit Blijdorp maakt uitstapje naar Hoogvliet

Een ontsnapte Ibis uit Diergaarde Blijdorp heeft de afgelopen dagen in Hoogvliet rondgehangen. De tropische vogel kon uiteindelijk gepakt worden toen het van de honger neerstreek in de achtertuin van een huis aan het Oberonhof.

De vogel is vorige eind vorige week ontsnapt tijdens de vrije vluchtshows in Diergaarde Blijdorp. Rolf Ordelman van Blijdorp: "Het is nu voorjaar en vogels hebben last van de hormonen. We hoorden ze al roepen, dat betekent dat ze in de stemmning komen om een nest te maken."

De ontsnapte vogel is een mannetje. "Het kan zijn dat ie op zoek is gegaan naar een geschikte locatie voor een nest, maar dat 'ie te ver is weggevlogen om zelfstandig terug te keren."

De vogel is door de bewoners waar hij in de tuin zat met brood naar binnen gelokt. In het halletje heeft een medewerker van de Dierenambulance REO hem kunnen vangen.