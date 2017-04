Schuur dreigt college Giessenlanden te ontwrichten

Het college van de gemeente Giessenlanden dreigt uit elkaar te vallen. Aanleiding: bouwplannen van de buren van VVD-wethouder Van Houwelingen.

De wethouder was tegen de komst van een forse schuur naast zijn huis. Van Houwelingen moest over de vergunning beslissen, maar omdat dit gevaar van belangenverstrengeling zou kunnen opleveren, gaf het college de zaak in handen van collega-wethouder Akkerman (SGP). Die besliste dat de schuur er mocht komen.

Maar volgens Van Houwelingen is de vergunningsaanvraag niet juist behandeld. Daarom had het licht niet op groen gemogen.

Het college besloot daarna om een onafhankelijke externe toets te laten uitvoeren. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de vergunning terecht is verleend.

Van Houwelingen is nu boos en overweegt uit het college te stappen. De gemeenteraad vergadert donderdag over de kwestie.