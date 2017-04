Dordtse Raad wil ook eind aan lozing GenX in Merwede

Chemours, het vroegere DuPont Ivan Geense organiseert op 3 mei een inloopbijeenkomst over de kwestie

De gemeenteraad van Dordrecht heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland in een brief gevraagd alles in het werk te stellen om de kwaliteit van het drinkwater optimaal te houden. De waterkwaliteit zou bedreigd worden door de stof GenX, die op de Merwede geloosd wordt door Chemours.

Drinkwaterbedrijf Oasen sloeg hierover al op 25 januari alarm. Het bedrijf vindt dat de omstreden stof niet op de rivier geloosd moet worden, omdat die er moeilijk uit te filteren is. De gemeenteraad van Dordrecht sluit zich nu bij die oproep aan. Nadat ook landelijke media de afgelopen dagen aandacht besteedden aan de noodkreet van Oasen ontstond veel onrust in de regio. Het leidt zelfs tot Kamervragen. "Op dat podium moet dit volgens mij ook geregeld worden", zegt het Dordtse VVD-raadslid Maarten Burggraaf. Nieuwe vergunning

GenX is de opvolger van het inmiddels als "zeer zorgwekkende stof" bekend staande PFOA, ook wel C8 genoemd. GenX wordt in de teflonfabriek van Chemours (voorheen DuPont) gebruikt en 6400 kilo aan restanten mag jaarlijks op de river geloosd worden.



De Provincie Zuid-Holland maakt momenteel een nieuwe vergunning voor Chemours en Dupont en wil de uitstoot drastisch beperken. Oasen - en nu ook de Dordtse gemeenteraad - zien de uitstoot liever beperkt tot nul. GenX is de opvolger van het inmiddels als "zeer zorgwekkende stof" bekend staande PFOA, ook wel C8 genoemd. GenX wordt in de teflonfabriek van Chemours (voorheen DuPont) gebruikt en 6400 kilo aan restanten mag jaarlijks op de river geloosd worden.De Provincie Zuid-Holland maakt momenteel een nieuwe vergunning voor Chemours en Dupont en wil de uitstoot drastisch beperken. Oasen - en nu ook de Dordtse gemeenteraad - zien de uitstoot liever beperkt tot nul. Volgens toxicologen is GenX net zo gevaarlijk als z'n verboden voorganger, maar Chemours ontkent dat met klem. Of de Provincie Zuid-Holland de uitstoot in de nieuwe vergunning tot nul kan beperken is een vraag, die waarschijnlijk snel beantwoord wordt. Veilige marge

Diverse gemeentes uit de regio, zoals Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht en Ridderkerk, krijgen drinkwater van Oasen. Daarin is per liter 0,02 microgram GenX aangetroffen. Het RIVM houdt 0,15 microgram als veilige marge aan. Diverse gemeentes uit de regio, zoals Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht en Ridderkerk, krijgen drinkwater van Oasen. Daarin is per liter 0,02 microgram GenX aangetroffen. Het RIVM houdt 0,15 microgram als veilige marge aan. Gemeenteraadsleden van Dordrecht zijn dinsdagavod op werkbezoek geweest bij DuPont en Chemours. De meerderheid gaf na afloop aan dat alle vragen nog niet beantwoord zijn en dat zij nog niet gerustgesteld zijn over de activiteiten en de uitstoot van beide bedrijven. Ook buiten de politiek is veel onrust ontstaan. Dordtenaar Ivan Geense, mede-eigenaar van muziekcafé Het Dolhuis, houdt op 3 mei een inloopbijeenkomst voor alle Dordtenaren, die zich ongerust maken over de uitstoot van de chemische bedrijven. Eng idee

"Ik weet dat ons drinkwater van Evides komt, maar ik vind het een eng idee dat bedrijven stoffen mogen lozen, waarvan we niet weten wat die op langere termijn met een mens kunnen doen", zegt Geense. "Ik weet dat ons drinkwater van Evides komt, maar ik vind het een eng idee dat bedrijven stoffen mogen lozen, waarvan we niet weten wat die op langere termijn met een mens kunnen doen", zegt Geense. Hij wil op 3 mei in z'n café deskundigen en belanghebbenden uitnodigen om met ongeruste inwoners te praten. "Of het tot actie leidt? Dat weet ik niet, eerst maar eens alle informatie op tafel." Dordtse politici hebben lof voor zijn initiatief. Zij hebben bij de bedrijven ook aangedrongen op betere communicatie met de bevolking. "Ze moeten niet alleen met ons in gesprek, maar ook met de inwoners", zegt Paul Tiebosch (D66).