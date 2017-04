De opsporingsdienst FIOD heeft in Rotterdam twee personen aangehouden voor fraude bij een restaurantketen. Ze zouden de belasting voor 500.000 euro hebben getild.

De fraude kwam aan het licht bij een controle. De FIOD ontdekte dat er was gesjoemeld met de kassa. Mogelijk was dit gedaan om omzet af te romen.

Onderzocht wordt of er ook in de andere veertien filialen van de keten is gefraudeerd.