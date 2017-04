FNV: scheepswerf Damen overtreedt cao-regels

Scheepswerf Damen ontduikt structureel de cao-regels, concludeert vakbond FNV na eigen onderzoek. Volgens de bond moeten uitzendkrachten op de werven in Schiedam en Vlissingen regulier werk doen, zoals lassen en fitten. En dat mag niet.

"Het was veel erger dan we vooraf dachten", reageert Marije Ottervanger, bestuurder bij FNV. "Niet alleen ontduikt Damen bewust regelgeving door zoveel mogelijk loonkosten te drukken, maar het grote aantal schijnconstructies met een woud van onderaannemers is schrikbarend. Damen blijkt ongeveer 1000 arbeidskrachten van buiten in te schakelen via tientallen bedrijven"

Uitzendkrachten zijn een stuk goedkoper dan vast personeel. Damen bespaart volgens FNV 1,3 miljoen euro per 100 werkkrachten per jaar. Ook de belastingdienst loopt geld mis door de constructies die Damen gebruikt.

De FNV begon het onderzoek nadat Damen vorig jaar een reorganisatie aankondigde waarbij 150 vaste banen zouden verdwijnen. Bij de noodzaak van die reorganisatie zet de vakbond vraagtekens. Ottervanger: "Er is hier vooral sprake van verdringing van echte banen door slechter betaalde flex. Deze race naar beneden is ronduit stuitend en gaat ten koste van de werknemers."

Het overgrote deel van de werknemers zou een onzeker contract hebben. "We hebben voor onze ogen gezien dat er nieuwe werknemers aan de poort kwamen, die binnen een half uur zonder betaling werden weggestuurd omdat er geen werk voor ze was. Het tijdperk van de dagloners is hiermee bij Damen weer teruggekeerd."

De scheepsbouwer wilde niet meewerken aan het onderzoek. De vakbond zegt dat het bedrijf zelfs tegenwerkte.