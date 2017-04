Rotterdamse sterrenchefs serveren surrealistisch diner

Vier Rotterdamse topkoks hebben dinsdagavond voor de tweede keer een 'surrealistisch diner' gekookt voor een groep van ongeveer zestig gasten. Het diner vond plaats in museum Boijmans van Beuningen, waar momenteel de tentoonstelling 'Gek van Surrealisme' te zien is.

De chefs, van toprestaurants als Parkheuvel en Amarone, baseerden zich voor hun gerechten op het kookboek van surrealismegrootmeester Salvador Dali. Maar helemaal kopiëren ging ze net even te ver, vertelt chefkok Gert Blom: "Dali bedacht hele bizarre dingen. Een gerecht met kikkerbillen of zo, maar dan sprongen er levende kikkers over tafel. Daar kun je hier natuurlijk niet aan beginnen. Het moet bovendien ook nog kwalitatief goed en lekker eten zijn."

Het was de tweede keer dat gasten in het museum konden genieten van een surrealistisch diner. De derde en laatste keer is 16 mei, maar alle kaarten á 199,99 euro voor die editie zijn al uitverkocht.