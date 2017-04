Gemeente Rotterdam wist dat huurder Waterfront notoire wanbetaler was

De gemeente Rotterdam wist voor de ondertekening van het huurcontract al dat Göksel Kan een slechte reputatie had. Volgens Leonie de Knegt, groepsleider debiteuren en incasso, negeerde de gemeente haar advies om niet met hem in zee te gaan. Dat zei ze dinsdagmiddag tijdens het verhoor rond voormalig poppodium Waterfront.

De Knegt was betrokken bij de financiële screening naar de potentiële huurder Kan. Toen uit een onderzoek van een Haags bedrijf bleek dat Kan een wanbetaler was en een huurachterstand had, kwam er een negatief advies uit.

Het advies van de Knegt werd echter voor kennisgeving aangenomen en de gemeente ging toch in zee met de notoire wanbetaler.

Ootje

Op de eerste dag van de raadsenquête kwamen ook andere zaken aan het licht. Zo verklaarde Floor de Groot, directeur technisch beheer, niet alleen door de malafide huurders, maar ook door een collega in het ootje te zijn genomen.

De Groot gaf toe dat hij en andere verantwoordelijken zelf ook scherper hadden moeten opletten. Maar door de reorganisatie van de gemeente hadden ze minder goed toegang tot cruciale informatie op cruciale momenten.

Het fiasco met voormalig poppodium Waterfront kostte de gemeente Rotterdam 7,5 miljoen euro. De zaak kwam in 2015 aan het licht doordat een klokkenluider aan de bel trok.

De komende weken worden in totaal zestien ambtenaren en politici gehoord.