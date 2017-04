Eerland met tafeltennissters eenvoudig langs Turkije

Britt Eerland

Britt Eerland heeft zich dinsdagavond met de Nederlandse tafeltennissters met speels geplaatst voor de kampioensdivisie bij het EK voor landenteams in september in Luxemburg. Oranje versloeg in Schiedam in de play-offs Turkije twee keer met 3-0.

Nederland zou eigenlijk vorige week de uitwedstrijd in Turkije spelen. Door de politieke onrust tussen beide landen en het recente Turkse referendum besloot de Europese bond in overleg dat duel te verplaatsen naar 25 april. Dinsdag kwam de Turkse bond met het verzoek om de 'thuiswedstrijd' op dezelfde avond in Schiedam af te werken. Dat Turkse verzoek had vooral te maken met het ontbreken van topspeelster Hu Melek. Zij is geblesseerd. Zonder de regerend Europees kampioene zag Turkije nog maar weinig winstkansen tegen Nederland.