Aanpak Zwijndrechtse kade laat op zich wachten

Kade Zomerlust afgezet met dranghekken Kade Zomerlust afgezet met dranghekken Kade Zomerlust afgezet met dranghekken

De kademuur bij Zomerlust in Zwijndrecht is er slecht aan toe. Het zand onder de bestrating spoelt onder de kademuur door de rivier in. Daardoor vallen er gaten in de bestrating. Er zijn zelfs al voetgangers in gezakt.

De gemeente heeft dranghekken geplaatst om nieuwe ongelukken te voorkomen. Komende week worden deze vervangen door een plantsoen, zodat het er wat gezelliger uitziet. De echte aanpak laat nog wel even op zich wachten. Lapmiddelen

De gemeente zoekt al zo’n vijf jaar naar een oplossing voor de slechte kade. In 2014 monteerden duikers nog een plaat tegen de kade, maar het blijven lapmiddelen. De gemeente zoekt al zo’n vijf jaar naar een oplossing voor de slechte kade. In 2014 monteerden duikers nog een plaat tegen de kade, maar het blijven lapmiddelen. "De kade is gewoon aan het einde van zijn levensduur.", vertelt wethouder Robert Kreukniet. "Er liggen kabels en leidingen. Het is verankerd en het ligt dicht bij horecagelegenheden. Het is niet zo simpel dat je er snel een nieuwe damwand langs kunt leggen. Het kost minimaal anderhalf jaar voorbereidingstijd en het gaat miljoenen kosten." Ernstig

Dit tot ergernis van de winkeliers van het Veerplein. "Ik snap dat er een potje geld gevonden moet worden en dat het een flinke ingreep is, maar dit is gewoon zonde van één van de mooiste stukjes van Zwijndrecht", reageert juwelier Herma de Nobel. Haar man zakte zelf al een keer door de kade. "Gelukkig liep het goed af, maar er hoeft er maar één echt slecht te vallen. Je moet er toch niet aan denken dat het straks veel ernstiger is." Dit tot ergernis van de winkeliers van het Veerplein. "Ik snap dat er een potje geld gevonden moet worden en dat het een flinke ingreep is, maar dit is gewoon zonde van één van de mooiste stukjes van Zwijndrecht", reageert juwelier Herma de Nobel. Haar man zakte zelf al een keer door de kade. "Gelukkig liep het goed af, maar er hoeft er maar één echt slecht te vallen. Je moet er toch niet aan denken dat het straks veel ernstiger is." Het streven is om de kademuur aan kade Zomerlust en aan het Maasplein in 2019 te vervangen.