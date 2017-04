Genomineerden C. Buddingh'-prijs bekendgemaakt

Dichters Joost Baars, Vicky Francken, Paul Meeuws en Tijl Nuyts zijn genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs, een Nederlandse poëzieprijs die elk jaar wordt toegekend aan het beste debuut in de Nederlandse poëzie. De prijs wordt uitgereikt tijdens het Poetry International Festival Rotterdam.

Essayist Joost Baars is genomineerd voor zijn dichtbundel Binnenplaats die volgens de jury 'maatschappelijk bewustzijn naar buiten brengt'. Vicky Francken is genomineerd voor het boek Röntgenfotomodel waarin ze zich 'op uiterst muzikale en vaak lichtvoetige manier kwetsbaar toont'.

Paul Meeuws dingt mee naar de prijs met zijn dichtbundel De Geluiden, volgens de jury 'een aansprekende bundel die indruk maakt door zijn hechtheid en trefzekere woordkeus'. Tijl Nuyts doet mee met zijn Anagrammen van een blote keizer dat opvalt door 'zijn originaliteit en ver doorgevoerde compositie'.

De C. Buddingh'-prijs is vernoemd naar de Dordtse dichter en prozaschrijfer Cornelis Buddingh'. De jury wisselt elk jaar en bestaat dit jaar uit Mischa Andriessen,Ton Naaijkens en Maud Vanhauwaert. De uitreiking is op 1 juni in het Rotterdamse Ro Theater.