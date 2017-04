LIVEBLOG: verhoor Julia Brugts in raadsenquête Waterfront

Een raadsenquête moet opheldering geven hoe de gemeente Rotterdam zich vijf jaar lang voor 7,5 miljoen euro kon laten oplichten. De komende twee weken worden in totaal zestien ambtenaren en politici gehoord.

Vader en zoon Kan betaalden vijf jaar lang geen huur, maar declareerden wel voor miljoenen euro's aan niet-uitgevoerde verbouwingen. De openbare verhoren worden ook live uitgezonden .

Op de tweede dag van de openbare verhoren is als eerste aan de buurt Julia Brugts. Zij heeft in 2010 het huurcontract Met Göksel Kan getekend. Zij was portefeuillemanager Maatschappelijk Vastgoed.

10:50

Tijdens het verhoor gaat het over de periode 2013-2014. De Commissie wil weten waar welke informatie bekend was. Verschillende ambtenaren stellen dat informatie niet op orde was, maar uit onderzoek van enquêtecommissie blijkt dat de informatie er wel degelijk beschikbaar was. De commissie wil weten waar het misgaat.

Brugts: Ik kan niet uitsluiten dat de informatie er was, maar op detailniveau ontbrak het aan informatie en het was moeilijk te vinden.

Commissie: U heeft wel doorgevraagd naar informatie?

Brugts: Ook al weet je niet alles, lever me wel alle informatie. Daar sprak ik teamleiders op aan. Het is een moeizame periode geweest om te beschikken over sturingsinformatie.

Commissie: In 2013 wordt geconcludeerd dat op de meest cruciale onderdelen adequate informatie voor handen is. Reageert u daar eens op?

Brugts: Daar heb ik geen commentaar op. Gegevens zijn niet altijd informatie om een analyse te maken en daadwerkelijk te kunnen sturen.

Commissie: U zegt enerzijds dat u uw werk niet goed kon doen omdat belangrijke sturingsinformatie ontbrak. Tegelijkertijd wordt gezegd dat de bedrijfsvoering op orde is. Dat begrijpen we niet. Hoe ziet u dat?

Brugts: Ook in bedrijfsvoering moesten er nog een aantal zaken worden verbeterd. Ik focuste me vooral op de kostendekkendheid van de vastgoed-portefeuille. Dat was een enorme klus en daar ging 60-70% van mijn tijd in zitten.

10:25

Eind 2013 verschijnt er een rapport van directeur Vastgoed, Petra Verspui. Daarin staat dat de boel op orde is. De commissie vraagt Julie Brugts daarop te reageren.

Brugts: Er zijn grote stappen gezet maar nog niet tot in de haarvaten. Ik weet niet exact of dat voor 100% geldt. Er is een verbeterslag gemaakt zeker op debiteurenbeheer en incasso. Ik vond dat er een realistisch beeld van de organisatie werd neergezet en ook dat er nog heel veel moet gebeuren. Het rapport was als een thermometer van de stand van zaken.

Commissiestelt de vraag scherper: Waren alle objecten op orde?

Brugts: Nee niet alles was op orde.

10:00

In 2008 is Julia Brugts bij de afdeling Vastgoed. In die tijd wil de gemeente Rotterdam al haar vastgoed onderbrengen bij één centrale-vastgoed-organisatie. Rotterdam heeft ongeveer 3000 panden in het bezit die versnipperd bij verschillende afdelingen zijn ondergebracht. Brugts is betrokken bij het centraliseren van het gemeentelijk vastgoed.

Commissie: Kunt u een beeld geven hoeveel vastgoed-dossiers gebreken laten zien?

Brugts: Over de hele linie waren er geen vastgoed-dossiers. De omvang bij de start was 3000 objecten met per object veel verschillende contracten. In totaal waren er wel 4000 contracten. Dan ben je wel een paar jaar bezig om de boel op orde te krijgen.

Commissie: Was er geen dossier op orde?

Brugts: Het verschilde per dossier en per dienst. Ik durf te beweren dat in ieder dossier wel iets ontbrak.