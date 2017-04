Hoe gaan kermis- en circuskinderen naar school?

De komende weken kan Rotterdam weer naar de Koningskermis in de Rotterdamse Schiehaven. Behalve alle kermisattracties hebben de kermisexploitanten natuurlijk ook hun kinderen meegenomen. Voor deze kinderen, die leerplichtig zijn, is er de Rijdende School. Een speciale school voor kermis- en circuskinderen.

De Rijdende School bestaat uit twee losse scholen. De Wielewaal voor de onderbouw en de Prins Bernhardschool voor de bovenbouw. Bijzonder is dat de school sinds een half jaar een Rotterdamse directeur heeft en dat de school er dit jaar is op het moment dat de Cito-toets gemaakt moet worden.

Voor de 11-jarige Matthieu betekent dit dat hij de Cito mocht maken op een wel heel bijzondere plek. In de wagens is namelijk geen plek. "Ik zat in het huis van de directeur, in de woonkamer", vertelt hij. "Het is goed gegaan."

Volgens directeur Nora Booij is lesgeven op de Rijdende School anders dan lesgeven op een gewone basisschool. "Je moet flexibel zijn en kunnen inspringen wanneer nodig", legt ze uit. "Dingen gaan vaak anders dan verwacht en je hebt kinderen van verschillende leeftijden in de klas. De samenstelling is ook elke keer anders omdat op elke plek weer andere exploitanten zijn."

Matthieu gaat niet het hele jaar naar de Rijdende School. "Normaal ga ik naar een basisschool in Bergen op Zoom", vertelt hij. Welke school leuker is? Daar hoeft hij niet lang over na te denken. "De Rijdende School."