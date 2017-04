Sligro Spaanse Polder ontruimd om CO2-lek

Sligro ontruimd wegens lek Foto: MediaTV Medewerkers van de Sligro staan buiten te wachten Sligro ontruimd wegens vloeistoflek

De Sligro in de Spaanse Polder is woensdagochtend ontruimd. Er lekt CO2 in de machinekamer waardoor er te weinig zuurstof in het gebouw was.

Volgens verslaggever Patrick van Heezick staan er een hoop brandweerwagens op het plein voor de Sligro, maar heerst er een ontspannen sfeer. "Het personeel zit buiten te wachten in het zonnetje. Ook worden er wat klanten teleurgesteld omdat ze nu niet naar binnen kunnen", vertelt hij live op Radio Rijnmond. "Er is geen paniek, het lijkt er niet op dat iemand gewond is geraakt."