'Ontruiming Margrietstraat was terecht'

Margrietstraat in Rotterdam

Een aantal woningen in de Margrietstraat in Rotterdam zijn in april 2014 terecht ontruimd door de gemeente. Er waren voldoende redenen om voor instorting te vrezen. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

De eigenaar van een aantal panden was het niet eens met de ontruiming en stapte naar de rechter. De Rotterdamse rechtbank gaf de eigenaar, KBM uit Den Haag, in 2015 ongelijk. De fundering van de portiekwoningen in de Margrietstraat was niet best. Door paalrot ontstonden er problemen. Die werden verergerd toen begin april delen van een school in de buurt van de woningen werden gesloopt en de trillingen de buurt deden schudden. Na onderzoek en een bezoek van een bouwinspecteur besloot de gemeente op 25 april de woningen met spoed te ontruimen. KBM vond dat er geen reden was om met spoed te ontruimen. Volgens de Raad van State kon de gemeente niet anders. Ingehuurde adviseurs van KBM weigerden informatie aan de gemeente te verstrekken toen er een besluit moest worden genomen.