Snel herstelde Karsdorp traint weer mee

Rick Karsdorp heeft sneller dan verwacht de training bij Feyenoord hervat. De rechtsback stond woensdag alweer op het trainingsveld en deed alle oefeningen mee. Eerder werd gevreesd dat Karsdorp door een knieblessure de rest van het seizoen niet meer zou kunnen spelen.

De international liep de blessure onlangs in de wedstrijd tegen Ajax op en verliet de Arena op krukken. Het is nog onduidelijk of hij zondag al inzetbaar is voor de wedstrijd tegen Vitesse. Ook de van een blessure herstellende Bilal Basiçikoglu trainde weer mee.

Jan-Arie van der Heijden verliet woensdag het trainingsveld na enkele minuten alweer. Het is nog onduidelijk wat er met de centrale verdediger aan de hand is.