Waterpolosters naar finale World League

De Nederlandse waterpolovrouwen van de Rotterdamse bondscoach Arno Havenga hebben zich geplaatst voor de superfinale van de World League, van 6 tot en met 11 juni in Shanghai. Ook gastland China, Rusland en Hongarije zijn zeker van deelname.

De ploeg van bondscoach Arno Havenga is zonder te spelen geplaatst voor de finale van de World League. Doordat Rusland met 20-11 van Griekenland won en Italië met 12-10 verloor van Hongarije, eindigde Oranje als tweede in de poule.

Na het verlies van Oranje tegen Rusland in december in Utrecht was plaatsing voor de superfinale ver weg. Maar de waterpolosters wisten een goede eindsprint in te zetten. Havenga kan tijdens de finale van de World League ook weer een beroep doen op de internationals die in de Amerikaanse competitie actief zijn, zoals de Rotterdamse Maud Megens.

Oranje begint op 11 mei met een complete selectie de voorbereiding op de superfinale van de World League en het WK. Voorafgaand aan het evenement in Shanghai spelen de waterpolosters een oefentoernooi in het Chinese Kunshan.