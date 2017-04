Supportersvereniging tegen plannen Feyenoord City

FSV De Feyenoorder, de officiële supportersvereniging van Feyenoord, geeft geen steun aan de plannen voor Feyenoord City. Er zijn twijfels over de mobiliteit rondom het nieuwe stadion en de vereniging struikelt vooral over de onduidelijkheid over de groei van het spelersbudget.

De supportersvereniging vindt dat het spelersbudget een stuk hoger moet liggen dan bij de keuze voor renovatie en dat de financiële risico's beperkt moeten blijven. Na vele gesprekken met de stuurgroep die Feyenoord City ontwikkelt zijn de supporters er niet van overtuigd dat het spelersbudget van PSV en Ajax bijgehaald kan worden. Om meer vertrouwen te krijgen in de plannen van Feyenoord City wil de supportersvereniging dat er bij de opening van het nieuwe stadion een spelersbudget van 32,5 miljoen euro wordt gegarandeerd. De gemeenteraad van Rotterdam neemt op 11 mei een besluit over de plannen voor Feyenoord City. De supportersvereniging van Feyenoord is gevraagd om daar steun aan te geven, maar zal dat met de huidige inzichten dus niet doen.