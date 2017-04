Man rijdt van Kanaalweg Hellevoetsluis in sloot

Auto te water in Hellevoetsluis

De bestuurder van een personenauto is woensdagmiddag van de Kanaalweg bij Hellevoetsluis gereden. De man eindigde in de sloot en is door de hulpdiensten uit de auto gehaald.

Het ongeluk gebeurde op de Kanaalweg richting de Groene Kruisweg. De man is mogelijk onwel geworden en raakte vervolgens een andere wagen. De auto van de man reed over het fietspad en kwam in de sloot terecht. Daar werd hij door brandweerlieden uit zijn wagen gehaald. De man was aanspreekbaar en had nekklachten.