Playlist Muziek voor Volwassenen 15-04-2017

CD van de Week is "A Tribute to Robbie van Leeuwen" met artiesten als Nirvana en The Walker Brothers.

Verder veel muziek van het album "Sixties Nuggets - The Golden Years of Dutch Pop Music" met o.a. The Phantoms, Haigs en The Nicols. De playlist is te vinden in de pdf.

