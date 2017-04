Boek over de onderduikers van de Breepleinkerk: het achterhuis van Rotterdam

Als er de laatste jaren een Rotterdams verhaal over de Tweede Wereldoorlog veel bekendheid heeft gekregen, is het dat van drie Joodse gezinnen die zaten ondergedoken in de Breepleinkerk in Rotterdam. Woensdagmiddag verschijnt het complete verhaal in een boek van Anja Matser.

Het boek heet De Orgelzolders: onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk. Anja Matser was woensdagochtend te gast in in het programma Wakker Rijnmond met Reint Jan Potze om te vertellen over dit 'grimmige sprookje'.

"Na drie jaar aan het boek te hebben gewerkt, voelt het alsof je een kindje krijgt", vertelt Matser. "Het is ook het moment om het een beetje los te laten. Het is de bedoeling dat het een groot publiek gaat trekken, want het is een prachtig verhaal, maar ook een grimmig sprookje."

Het boek gaat over zes mensen die 34 maanden lang zaten ondergedoken in de ruimtes boven het orgel in de Breepleinkerk. "De zolders zijn tien jaar geleden pas ontdekt na 60 jaar verborgen te zijn geweest. In de loop der jaren zijn er heel veel verhalen bijgekomen."

Een van die verhalen is van de 17-jarige Rebecca Andriesse en de acht jaar oudere Maurice Kool die na hun trouwerij onderdoken achter het orgel. Later kwamen ook de ouders van Maurice erbij. "Ze dachten dat het maar voor zes weken was, maar het werden 34 maanden", vertelt Matser. "Moet je je voorstellen dat je 34 maanden met je schoonouders op zolder moet zitten."

De onderduikers werden verzorgd en onderhouden door het kostersechtpaar Jacobus en Annigje de Mars. Hun dochter is nog in leven en zal woensdagmiddag het eerste exemplaar van het boek ontvangen uit handen van burgemeester Aboutaleb.