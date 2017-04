Luigi Bruins hoopt op rentree tegen NEC

Luigi Bruins heeft deze week zijn rentree op het trainingsveld van Excelsior gemaakt. De middenvelder liep begin deze maand in het duel met FC Utrecht een hamstringblessure op en vreesde dat hij de rest van de competitie niet meer in actie zou kunnen komen.

De Rotterdammer hoopt nu zelfs zaterdag in de degradatiekraker tegen NEC al minuten te kunnen maken. "In eerste instantie gingen we uit van een week of drie, alhoewel dat natuurlijk moeilijk te zeggen is met spierblessures, maar het ging na een week al best goed. Het is fijn om Luigi Bruins er weer bij te hebben", aldus trainer Mitchell van der Gaag.

NEC - Excelsior is zaterdag het duel tussen de nummer zeventien en veertien van de eredivisie. Het verschil is drie punten in het voordeel van de Rotterdammers. Eerder dit seizoen eindigde de ontmoeting tussen beide ploegen op Woudestein in 2-2.