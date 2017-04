Kamerleden krijgen patiënt cadeau

De woordvoerders zorg uit de Tweede Kamer hebben woensdag een patiënt cadeau gekregen van de Patiëntenfederatie Nederland. Op die manier kunnen ze direct zien wat de besluiten uit Den Haag betekenen voor de mensen die zorg nodig hebben.

Lilian Marijnissen van de SP wordt het komende jaar gekoppeld aan Corina Heijstek uit Zwijndrecht. Heijstek is na de geboorte van haar derde kindje in een rolstoel terecht gekomen door ernstige bekkeninstabiliteit. Nu is ze onder andere pgb-ambassadeur bij de vereniging voor budgethouders Per Saldo.

De Patiëntenfederatie Nederland doet de patiënten cadeau om de kamerleden dichterbij de mensen te brengen op wie hun beleid invloed heeft. Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie Nederland, vindt dit nodig omdat politiek volgens haar altijd óver mensen gaat en te weinig mét mensen.

"Wat merkt iemand met een chronische aandoening van het besluit om de vergoeding van medicijnen te verlagen? Wat betekent het voor iemand als een eigen bijdrage omhoog gaat?", somt ze op. "Het moet natuurlijk ook andersom werken. Dat een patiënt aan zijn politicus vertelt waar hij tegenaan loopt en hoe dat kan worden veranderd."