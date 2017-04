Korte nachten voor fruittelers Hoeksche Waard door nachtvorst

Fruitteler Gijs van Herk tussen zijn kersenbomen

Het zijn spannende nachten voor fruittelers in de regio. Met name de kersenoogst wordt bedreigd door de nachtvorst. Bij Van Herk in Heinenoord doen ze er alles aan om het fruit te redden.

De kersenbomen van Gijs van Herk staan nog vol in bloei en dat betekent dat ze kwetsbaar zijn voor kou. De teler ging daarom midden in de nacht zijn bed uit om met ventilatoren warmere lucht te vermengen met de koude lucht. “Kersenbomen kunnen eigenlijk niks hebben in deze tijd. 0 graden is al te koud. Dus we moeten er nu echt alles aan doen om ze door deze kou heen te helpen”, aldus de fruitteler. Afgelopen nacht ging de temperatuur onder nul en dat geven ze voor komende nacht weer op. Het wordt dus opnieuw een kort nachtje voor de fruitteler. Van Herk: “Het wordt zelfs nog iets kouder. We denken eraan om vuurpotten neer te zetten om meer warmte te creëren.”