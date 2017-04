AkzoNobel overweegt afstoten chemietak

Luchtfoto AkzoNobel Rotterdam

Verf- en chemiebedrijf AkzoNobel stelt een onderzoek in naar de toekomst van zijn chemietak. Binnen een jaar besluit de multinational of het onderdeel wordt verzelfstandigd of verkocht. In de Botlek staat een grote chemiefabriek van AkzoNobel.

De directie van AkzoNobel presenteerde woensdag een nieuwe strategie voor het verf- en chemieconcern. De chemische tak zal worden afgesplitst van de verfdivisie, zo bleek. AkzoNobel Chemie gaat mogelijk als zelfstandig bedrijf naar de beurs of de divisie wordt verkocht. Extra geld voor aandeelhouders

Via de afsplitsing wil de directie geld ophalen om de aandeelhouders tevreden te houden. AkzoNobel is al een tijdje doelwit van de Amerikaanse concurrent PPG Industries. Die heeft al twee keer een bod gedaan op het Nederlandse bedrijf. AkzoNobel houdt de overname tegen, tot ergenis van een groep kritische aandeelhouders. De directie wil de aandeelhouders dit jaar daarom 1,6 miljard euro uitkeren via het reguliere dividend. De multinational zet ook het mes in de kosten. Het wil jaarlijks 150 miljoen euro besparen. Het afstoten van de chemietak zal nog eens 50 miljoen extra kostenbesparing opleveren, zo rekent de directie voor. Vestiging Rotterdam

Aan de Welplaatweg in de Rotterdamse Botlek staat Akzo Nobel Industrial Chemicals. De vestiging is onderdeel van de chemietak van AkzoNobel. Er wordt onder meer chloor, bleekloog en waterstof geproduceerd.