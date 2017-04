Coke, hennep en duizenden euro's gevonden in restaurant Rotterdam-Delfshaven

In een restaurant in Rotterdam zijn bij een controle harddrugs en softdrugs gevonden. Ook werd een groot geldbedrag in beslag genomen. Twee mannen zijn aangehouden.

De vangst werd gedaan in de Grote Visserijstraat in Delfshaven. In totaal werden in het restaurant twee kilo cocaïne, een kilo hennep en duizenden euro's aangetroffen. De drugs en het geld zijn in beslag genomen.

De politie hield twee Rotterdammers van 19 en 25 jaar aan. Twee andere mannen worden verdacht, maar zijn nog niet verhoord.

Politie, Belastingdienst, Douane, de Voedsel & Warenautoriteit en de gemeente Rotterdam voerden de controle samen uit op 9 april. Pas woensdag zijn de details van de actie naar buiten gebracht.

Het is niet bekend of de horecagelegenheid is gesloten naar aanleiding van de drugsvondst.