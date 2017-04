De Bikkel van Rotterdam had O-benen

De Bikkel van Rotterdam leefde in de zeventiende eeuw. Het moet een bijzondere verschijning zijn geweest in die tijd, hij was namelijk zo'n 1.80 meter lang en hij is ouder dan vijftig jaar geworden.

Hij is begraven bij de Laurenskerk in Rotterdam en zijn botten zijn opgegraven. Door forensisch onderzoek op de botten weten we nu meer van deze Rotterdammer. Cees Herweijer van Archeologie 010: "Hij is een paar keer lelijk gevallen, z'n bovenbeen was gebroken en z'n sleutelbeen ook. Hij had last van hernia en als kind had hij een vitamine D gebrek gehad waardoor hij een soort O-benen had".

Op het kerkhof rond de Laurenskerk zijn tot ongeveer 1630 mensen begraven. Vermoedelijk is de man begin zeventiende eeuw begraven. Het bot-onderzoek wijst uit dat De Bikkel na zijn vijftigste overleden is. Herweijer: "Dat kun je bijvoorbeeld zien aan de slijtage van z'n tanden en de vergroeiing van de schedelnaden". Uit onderzoek naar andere skeletten uit dezelfde tijd blijkt dat de meeste mensen die leeftijd niet haalden.

Reconstructie



Ook zijn lengte valt op, 1.80 meter is langer dan de gemiddelde man in tijd. Door botonderzoek weten we dat mannen gemiddeld 1,72 meter werden en vrouwen 1,60 meter. Het onderzoek naar de botten heeft verder uitgewezen dat de man nog een aantal jaren met de botbreuken heeft geleefd. Het heeft hem de bijnaam Bikkel van Rotterdam opgeleverd. Zijn schedel is gebruikt voor een reconstructie, een zogenaamd 2D-scullpting. Daardoor is er nu ook een redelijk beeld van zijn hoofd.

De recontructie wordt op 25 april onthuld op de tentoonstelling Cold Cases van Archeologie 010 in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. Op die tentoonstelling staan de vondsten van botten en skeletten centraal die opgegraven zijn op de Binnenrotte en Hoogstraat in het centrum van Rotterdam, in IJsselmonde en Spijkenisse.

9000 jaar oud



De oudste crematies in Nederland stammen uit de steentijd. Waar nu de tramremise staat langs de A16 in IJsselmonde, hebben in de steentijd mensen gewoond. De resten van crematies worden in die tijd begraven. Op de plek van de tramremise zijn vier kuilen gevonden met daarin gecremeerde menselijke resten. Mensen die tussen de 9500 en 9000 jaar geleden overleden zijn.

Een bijzonder skeletje op de tentoonstelling Cold Cases is dat van een baby'tje uit de Romeinse tijd. Het is opgegraven in Spijkenisse. Daar is een crematieveld gevonden met de resten van ruim 160 mensen. Cees Herweijer: "Dit is van een pas geboren kindje, dit baby'tje is niet eerst gecremeerd waardoor de resten nog heel gaaf zijn".

Opvallend bij dit crematieveld is dat er geen mannen van tussen de 20 en 40 jaar zijn begraven. Herweijer: "We vermoeden dat die volwassen mannen op een andere plek gestorven zijn omdat ze in het Romeinse leger dienden".

Foto: schedel van de Bikkel van Rotterdam, gebruikt voor 2d recontructie. Afbeelding: Archeologie 010