Bewoners komen met alternatief plan voor Park 16Hoven

Bewoners van het toekomstige Park 16Hoven gaan een alternatief plan maken voor de inrichting van hun wijk. Volgen hun worden oorspronkelijke afspraken niet nagekomen.

"We voelen ons bedonderd. Het zou een wijk met veel groen worden en nu worden alle bomen gekapt en krijgen we woningen voor de deur", zegt bewoner Nico van den Berg.

Bewoners werden destijds naar de nieuwbouwgelokt met de slogan: 'Buiten wonen in Rotterdam'. Maar door regelgeving kan een deel van de wijk niet worden gebouwd op de oorspronkelijke plek. De huizen zouden te dicht bij het vliegveld komen. Ze zijn in het ontwerp nu verplaatst naar de plekken waar groen was voorzien.

Na een protest hebben de bewoners deze week een gesprek gehad met verantwoordelijk wethouder Schneider. “Dat was teleurstellend. In feite zei de wethouder 'Het plan blijft zoals het is'. We voelen ons niet echt gehoord", aldus Van den Berg.

De bewoners gaan daarom zelf een plan ontwikkelen. "We laten het hier zeker niet bij zitten. Deze wijk kan en moet veel groener worden ingericht," aldus Thijs Verheijden.