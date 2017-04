Stoethaspel rijdt zich vast onder viaduct

Op de Marathonweg in Vlaardingen heeft een vrachtwagen met dieplader zich woensdagavond klemgereden. Het duurde eventjes voor A20 boven en de weg onder het viaduct weer vrij waren.

De chauffeur was met zijn lading naar verluidt onder weg naar het windmolenpark. Hij kwam aan het begin van de avond vast te zitten met zijn wagen. De combinatie kon niet meer voor- of achteruit.

Het duurde even voor er een plan van aanpak was om het probleem op te lossen. Uiteindelijk werd de haspel met een ketting van de vrachtwagen getrokken. Daarna was ook de vrachtwagen vrij.

Vanwege de blokkade werd de Marathonweg enige tijd afgesloten. En uit veiligheid mochten vrachtwagens ook niet over het deel van de A20 dat boven het getroffen viaduct ligt.

De weg werd rond 21.00 uur weer vrijgegeven.