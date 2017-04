Veelpleger in Rotterdam weer tegen de lamp

De politie Rotterdam heeft bij toeval een veelpleger in de kraag gegrepen. Agenten liepen hem tegen het lijf tijdens een controle dinsdag op de Slinge.

De man werd aan de kant gezet voor een routinecontrole. Hij bleek nog een celstraf van 46 dagen te hebben openstaan. Ook moest hij nog een boete betalen van ruim 500 euro.

Bij de controle bleek de man bovendien weer over de schreef te zijn gegaan. Hij had zoveel gedronken dat hij eigenlijk zijn rijbewijs had moeten inleveren. Maar dat het roze papiertje, bleek hij ook niet te hebben.

De man is na verhoor weer vrijgelaten. Hij moet later nog wel voor de rechter verschijnen.