Koninklijk raam terug naar Brielle

Het geliefde raam is terug in Brielle

Een gebrandschilderd raam uit het oude stadhuis van Brielle dat ruim twintig jaar als verloren werd beschouwd, is teruggevonden. Dat is woensdag door de gemeente bekendgemaakt.

Het glas-in-loodraam is uit 1922 en staat ook wel bekend als het Koninklijk raam van Brielle. Het is gemaakt na een bezoek van de koninklijke familie destijds aan de vestingstad op 1 april 1922. Op het raam staan toenmalig koningin Wilhelmina, de bijna 12-jarige prinses Juliana, koningin-moeder Emma en prins Hendrik.

Het paneel was een geschenk aan de gemeente vanwege de 350-jarige herdenking van de inname van Den Briel door de watergeuzen op 1 april 1972. Het werd aangebracht in het oude stadhuis aan de kant van de Koopmanstraat.

Verbouwing

Het glas-in-loodraam verdween volgens de gemeente Brielle in 1995 tijdens een verbouwing van het stadhuis. Onduidelijk is waardoor dit gebeurde. Het werd als verloren beschouwd.

Onlangs bleek het raam nog te bestaan. Het werd in Haarlem opgespoord bij een glazenier die het op een rommelmarkt in Amsterdam had gekocht.

De glazenier heeft toegezegd het raam te restaureren, waarna het wordt teruggeplaatst in het stadhuis. De gemeenteraad van Brielle heeft geld beschikbaar gesteld voor behoud van het erfgoed.

In Brielle werd verheugd gereageerd. Aard Heijmans speurde twintig jaar naar het paneel. "De emoties gieren door mijn lijf. Het raam raakt me diep. Het is stom toeval dat het gevonden is. Maar toeval is wat je toevalt. Nu hopen dat de gemeente er wat beter op past dan twintig jaar geleden."

Om vandalisme of diefstal te voorkomen, zal het raam niet terugkeren op zijn oude plek aan de straatkant. Het paneel zal later dit jaar een plek krijgen op een binnenlocatie van het Brielse stadhuis.