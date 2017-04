GroenLinks verbaasd: duizend atleten dwars door broedgebied bij Rotterdam

Zo'n duizend deelnemers hebben woensdag deelgenomen aan de Eiland Brienenoord Run. Het hardloopevenement ging midden in het broedseizoen dwars over het eiland. GroenLinks is verbaasd dat er toestemming was voor de run.

De gemeente Rotterdam en het Zuid-Hollands Landschap hadden toestemming gegeven voor het evenement. De natuurorganisatie zegt de risico's overwogen te hebben en voor deze keer toestemming gegeven te hebben. "De verstoring is voor een korte periode in een stadse omgeving", zo legt Maarten van der Valk uit. "In een kwetsbaar duingebied waren we met zoiets nooit akkoord gegaan.

Veel lopers waren niet bekend met Eiland van Brienenoord. Mensen kennis laten maken met de mooie plekken van de stad is juist het doel van Running Crew Rotterdam.

Harm de Oude van GroenLinks is blij dat meer mensen inzien hoe mooi IJsselmonde is, maar had de tocht echt liever in een andere maand gezien. "Het broedseizoen is beschermd met een reden", zo zegt hij. "We moeten afspraken maken om ervoor te zorgen dat dit niet meer kan gebeuren. Elke verstoring is er één te veel."