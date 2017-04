Rotterdamse blogger thuis na nachtmerrie in Pakistan

Begin januari verdween de Rotterdamse blogger Ahmad Waqass Goraya in zijn geboorteland Pakistan. Hij werd ontvoerd en gemarteld, omdat hij op Facebook geregeld kritiek heeft op de Pakistaanse regering en leger. In het streng islamitische land is dat niet gewenst. Drie maanden later doet hij zijn verhaal.

De 35-jarige Ahmad ging begin dit jaar op familiebezoek in Pakistan. Dat bezoek eindigde in een vreselijke ervaring, omdat hij in zijn satirische blog kritiek heeft gehad op het Pakistaanse bewind. "We schreven op een humoristische manier over politiek, niet over religie. Maar de Pakistaanse regering gebruikte als reden voor onze arrestatie en marteling dat wij godslasteraars zijn." Op godslastering, of blasfemie, staan zware straffen in Pakistan.

Geweld

De arrestatie kwam volgens Waqass Goraya totaal onverwachts en gebeurde met veel geweld.Terugdenkend aan de martelingen die volgden, wordt hij opnieuw emotioneel. "We kregen een zwarte zak over ons hoofd en werden naar de martelkamers gebracht. Daar werden we hard geslagen. Ze hebben met een techniek ervoor gezorgd dat mijn trommelvliezen zijn gescheurd. We werden niet gemarteld om informatie uit ons te krijgen, maar om macht op ons uit te oefenen."

Vrouw Measha stapt naar media

Ahmad's vrouw Measha hoorde al snel dat haar man ontvoerd was. Mensen die verdwijnen, keren vaak niet terug als ze niet gemist worden. Measha boekte direct een ticket naar Pakistan. Daar probeerde ze aandacht te krijgen voor de arrestatie van haar man. Ze stapte naar de media. Met succes.

Ook thuis niet veilig

Nu is Ahmad Waqass Goraya weer thuis in Rotterdam. Maar veilig voet hij zich niet. Hij krijgt doodsbedreigingen van mensen uit de Pakistaanse gemeenschap in Nederland, omdat hij nu bekend staat als godslasteraar. Die bedreigingen komen uit alle lagen van de bevolking. Zo heeft een Groningse student van gedreigd dat hij de blogger wil vermoorden. Waqass Goray hoopt dat zijn de bedreigers snel zullen begrijpen, dat ze niet iemand kunnen doden omdat diegene een andere mening heeft.