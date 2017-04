Helikopter vliegt laag over Rotterdam

Filmmakers vliegen vandaag meerdere keren heel laag met een helikopter over de Maas in Rotterdam. Ze maken beelden van de skyline van de stad en de Rotterdamse haven.

De eerste keer was tussen 10.00 uur en 11.00 uur. Om 16.00 uur vliegen de filmmakers weer een uur laag over.

De beelden worden gebruikt voor de film This is Holland, een sfeerimpressie van Nederland.

De korte film wordt getoond in Amsterdam en is bedoeld om toeristen een indruk te geven van wat Nederland te bieden heeft. De beelden van Rotterdam duren in de film niet langer dan 30 seconden.