Oud-Vestia-topman onder voorwaarden vrij

Erik Staal verscheen in juni 2014 voor de parlementaire commissie Woningcorporaties

Erik Staal, de oud-topman van Vestia, komt onder voorwaarden vrij. Hij mag op 3 mei de cel uit, maar dan moet hij onder meer wel zijn paspoort inleveren. Dat heeft de rechter op woensdag besloten.

Staal werd begin deze maand opgepakt op verdenking van verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte. Hij zou ruim een miljoen euro hebben verduisterd van de stichting HASA. De stichting hield zich in Zuid-Afrika bezig met sociale woningbouw. Staal was sinds 2000 bestuurder bij die organisatie, die werd gefinancierd door woningcorporatie Vestia.

Erik Staal vertrok een paar jaar geleden bij Vestia omdat hij de Rotterdamse woningcorporatie op het randje van faillissement had gebracht. Dat deed hij onder meer door risicovol te beleggen.

Staal komt op 3 mei vrij, maar blijft verdachte. Ook de zus van zijn ex-echtgenote wordt verdacht van de fraude.