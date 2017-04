Automobiliste verongelukt op Hoeksebaan

Foto: MediaTV Foto: MediaTV

Bij een ongeval op de Hoeksebaan in Hoek van Holland is donderdagochtend een 55-jarige automobiliste uit Tilburg om het leven gekomen. De vrouw bestuurde een auto die rond 08.00 uur in botsing kwam met een vrachtwagen.

De hulpdiensten waren snel aanwezig, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen. De identiteit van het slachtoffer werd in de middag bekendgemaakt. In totaal waren er drie auto's en de vrachtwagen bij het ongeval betrokken. De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Mogelijk kwam een van de voertuigen op de verkeerde weghelft terecht, aldus de politie. De Hoeksebaan is in beide richtingen volledig dicht ter hoogte van de Maeslantkering. Verkeer kan omrijden via de Maasdijk (N220).