Zes dagen rennen door de woestijn

Thijs Boogert in de studio

Hij liep urenlang hard in de verzengende hitte van de Afrikaanse woestijnen. Zes etappes van in totaal 250 kilometer. Rotterdammer Thijs Boogert is de snelste Nederlander ooit in de 32 editie van de Marathon des Sables en was donderdag te gast bij Radio Rijnmond.

''Ik ben maandag teruggekomen'', zegt Boogert. ''Ik ben een klein beetje moe, maar heb ook een voldaan gevoel dat alles goed is gegaan.'' ''Het is zes dagen lang rennen door de woestijn. Het is niet alleen maar zand. De woestijn bestaat ook uit veel bergen en rotsen. Daarbij heb je ook nog een rugzak van negen kilo waar al je eten en je slaapspullen inzitten. Alleen water is geregeld door de organisatie.'' De dagen voor Boogert bestonden uit etappes van ongeveer dertig kilometer. En dat betekende veel water drinken tijdens het hardlopen. ''Je krijgt voor de start een fles van anderhalve liter. Tijdens de race heb je elke twaalf kilometer een checkpoint en daar krijg je dan nog eens een of twee flessen water.'' Boogert gaat niet nog een keer door de woestijn rennen: ''Dit soort dingen doe je een keer in je leven en daarna ga je weer op zoek naar iets anders.''