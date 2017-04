Van der Gaag: "Ondanks mooie reeks zijn we er nog niet"

Mitchell van der Gaag

Mitchell van der Gaag weet dat Excelsior extreem goede zaken kan doen in de strijd om handhaving in de eredivisie, als het wint uit bij NEC. Maar makkelijk zal dat niet worden: "Als je kijkt wat er is gebeurd bij NEC de laatste weken, dan komt er een reactie."

"Zij zijn geraakt in hun trots," legt Van der Gaag uit. "Het publiek gaat erachter staan. Dat kan twee kanten op werken. Wij hebben alleen invloed op onze eigen prestatie." Na de overwinning op Sparta werd vorig weekend ook Vitesse verslagen, waardoor Excelsior een sprong op de ranglijst heeft gemaakt. "Het was prettig wakker worden op zondagochtend, maar een blik op de ranglijst leert dat het nog steeds ongekend spannend is. Het is zaak om beide pootjes op de grond te houden, we moeten terug naar de basis. Cliché's als passie, emotie en hard werken. Dan zijn we moeilijk te verslaan."