VIDEO: 50.000 kippen mogen eindelijk weer naar buiten

Na maandenlang opgehokt te hebben gezeten, mochten ook de 50.000 kippen van pluimveehouder Sjef de Baar in Den Bommel weer naar buiten. Eén voor één kwamen de schuchtere kippen naar buiten. Ze moeten nog wel flink wennen:

''We gaan feestvieren. We gaan zometeen lekker koffie met gebak eten'', zegt De Baar. ''We hebben de afgelopen maanden zo'n 75.000 euro schade geleden door de ophokplicht.''

De Baar moest net als andere pluimveehouders in Nederland de dieren vijf maanden lang binnen houden om verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen.

Staatssecretaris Martijn van Dam trok de maatregel woensdag in omdat het risico op overdracht van het virus fors is afgenomen. Sinds Kerstmis is er geen Nederlands pluimveebedrijf meer besmet met het virus. Ook in de buurlanden grijpt het virus niet meer zo om zich heen.

De afgelopen maanden zijn vijftien pluimveebedrijven geruimd omdat daar of in de directe omgeving vogelgriep was geconstateerd. Ruim 727.000 vogels zijn gedood.

De eiersector had liever gezien dat de ophokplicht al voor Pasen zou zijn opgeheven. Maar branchevereniging Anevei is nu toch ''blij dat het nu eindelijk voorbij is''.

Anevei wijst erop dat kippen nog nooit zo lang gedwongen binnen moesten zitten. De directe schade beloopt zo'n 11 miljoen euro, maar hoeveel daar nog bijkomt moeten de komende maanden uitwijzen. De doorslag geeft hoe snel het vertrouwen van klanten in binnen- en buitenland herstelt, aldus Anevei.

Omdat kippen binnen moesten blijven, mochten hun eieren niet langer vrije-uitloopeieren heten. Dat kostte boeren afgelopen weken veel geld. Nog deze week liggen er weer gewoon vrije-uitloopeieren in de schappen.