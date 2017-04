Donderdag in 'Bureau Rijnmond'

Bureau Rijnmond op TV Rijnmond besteedt donderdag aandacht aan onder meer een brandstichting in Dordrecht, een aantal diefstallen in Rotterdam en een inbraak in Leerdam.

Brandstichting

In december van het vorig jaar werd brand gesticht op verschillende locaties in Dordrecht. Bij een van die branden liep een ouder echtpaar groot gevaar. Zij vertellen hun verhaal.

Ook aandacht voor verschillende diefstallen uit een school aan de Essenburgsingel en een auto in de Da Costastraat in Rotterdam.

Toen bewoners van een woning aan de Nieuwe Rijksweg in Lexmond op zondagavond 29 januari thuis kwamen van een paar dagen weg, ontdekten zij dat er was ingebroken. De inbraak moet gepleegd zijn tussen vrijdagochtend 27 en zondagavond 29 januari. In Bureau Rijnmond worden de sieraden getoond die zijn gestolen. Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma op TV Rijnmond. Het is op donderdagmiddag rond 17.20 uur te zien op RTV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17.00 uur.