Besloten training in Dordrecht voor duel met Achilles

FC Dordrecht heeft donderdag een besloten training afgewerkt voor de uitwedstrijd bij Achilles' 29 van vrijdagavond. Lichte paniek dus in het altijd rustige Dordrecht, want degradatie ligt op de loer.

De besloten training is een unicum bij de club die in degradatienood verkeert, nu de voorsprong op hekkensluiter Achilles '29 in de afgelopen is geslonken naar slechts drie punten. Aan het eind van het seizoen degradeert de nummer laatst uit de Jupiler League naar de Tweede Divisie.

Omdat er toch supporters en media kwamen kijken aan De Krommedijk werden op de valreep oude parasols en vlaggen geplaatst voor de toegangspoorten.