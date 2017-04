Jarig Luxor komt met artiestenroute door Rotterdam

Waardenberg en De Jong viert samen met Toren C 100 jaar Luxor.

Het Rotterdamse Luxor Theater gaat de stad opsieren met honderd bijzondere palen. Aan de masten zit een banier en een poef met daaraan een artiest die ooit in Luxor heeft gestaan. Luxor viert op deze wijze het 100-jarig bestaan.

De masten zullen het oude en nieuwe Luxor Theater via de Coolsingel en de Erasmusbrug met elkaar verbinden. Directeur Marc van Kaam maakte het plan 'Honderd Jaar Helden' woensdagavond bekend. Het gaat om portretten van artiesten uit binnen- en buitenland die belangrijk zijn geweest voor Luxor, zoals Edith Piaff, Kings of Leon en Paul de Leeuw.

Verder zal het jubileum worden gevierd met een bijzondere show van Paul de Leeuw. "Vóór en dóór Rotterdam", aldus Van Kaam. Het is de bedoeling dat de voorstelling met publiek laagdrempelig wordt en maximaal € 12,50 gaat kosten. "Een echte feel good show", aldus de Luxor-directeur op Radio Rijnmond. De voorverkoop start op 13 mei.

Eerder werd al bekend dat er in december 2017 en januari 2018 nieuwe voorstellingen komen van het Rotterdamse duo Waardenberg en De Jong. Samen met de makers van Toren C zullen ze in het kader van 100 jaar Luxor op de planken staan.

Op 22 december 2017 wordt Luxor in Rotterdam 100 jaar.