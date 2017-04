Bewoners claimen schade na knal van straaljager

Bij de politie en DCMR Milieudienst Rijnmond zijn klachten binnengekomen over een straaljager boven de Beverwaard. Het toestel veroorzaakte een harde knal toen het door de geluidsbarrière ging.

Volgens bewoners van woonwagencentrum De Kievit heeft de schokgolf van de straaljager schade veroorzaakt.

''We hebben de politie en de brandweer gebeld en die zijn blijven wachten totdat we wisten wat het was. Het kan ook een gasontploffing zijn'', aldus een van de bewoners.

''Het bleek uiteindelijk een straaljager te zijn geweest, die volgens de politie te laag vloog. Het was verschrikkelijk. Het glas trilde in de sponningen. Onze woonwagens zijn van hout en ik zie scheuren in mijn plafond.''

Defensie had vroeg in de ochtend via Twitter een waarschuwing afgegeven dat er een testvlucht zou worden gemaakt met een F16: