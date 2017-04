Bij de politie en DCMR Milieudienst Rijnmond zijn klachten binnengekomen over een straaljager boven de Beverwaard. Het toestel veroorzaakte een harde knal toen het door de geluidsbarrière ging.

Defensie had vroeg in de ochtend via Twitter een waarschuwing afgegeven dat er een testvlucht zou worden gemaakt met een F16: