Zware blessure Feyenoord-verslaggever Bischop

Één van onze vaste verslaggevers bij Feyenoord heeft woensdagavond een zware blessure opgelopen. Sinclair Bischop is door een enkel- en kuitbeenbreuk een tijdje uitgeschakeld.

De Rotterdamse verslaggever zal daardoor komend weekend niet in Arnhem zijn, als Feyenoord speelt tegen Vitesse. Hij hoopt op 7 mei in de derby tussen Excelsior en Feyenoord weer - op krukken - inzetbaar te zijn. "Of dat realistisch is moet na de operatie blijken, misschien geef ik mijzelf valse hoop," zegt Sinclair in een eerste reactie op Radio Rijnmond.

Komende zondag doet Dennis van Eersel alleen verslag bij Vitesse-Feyenoord. Gelijktijdig wordt er op Het Kasteel gespeeld tussen Sparta en ADO Den Haag, waar Ruud van Os verslag van doet.