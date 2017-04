Celstraf voor mensensmokkel via Europoort

Speurhond Koninklijke Marechaussee, Foto: Defensie (archief)

De rechter in Rotterdam heeft een Roemeense vrachtwagenchauffeur 40 maanden cel opgelegd voor mensensmokkel. De man had tien Albanezen in zijn koelwagen verstopt en wilde via Europoort naar Engeland reizen.

De Albanezen werden in oktober van het vorig jaar met onderkoelingsverschijnselen uit de wagen gehaald. Volgens de rechter is het maar de vraag of zij de overtocht hadden overleefd. In een andere mensensmokkelzaak zijn een moeder en een zoon uit Irak vrijgesproken. Zij waren in Hoek van Holland aangehouden met zes Irakezen in hun bestelbusje. De verdachten zeiden niet te hebben geweten dat de illegalen tussen de autobanden zaten. Volgens de rechter is daar ook geen hard bewijs voor. Tegen moeder en zoon was twee jaar cel geëist.