Moordverdachten Crooswijkseweg komen vrij

Vier mannen die worden verdacht van een moord aan de Crooswijkseweg in Rotterdam komen op vrije voeten. Volgens de rechter staat nog niet vast dat de verdachten in de woning zijn geweest waar de schietpartij plaatsvond.

Het 35-jarige slachtoffer werd in juli van het vorig jaar dood op het balkon aangetroffen. Meerdere mannen waren middenin de nacht binnengestormd en hadden geld geëist. Daarna was een schot gelost.

De vier verdachten uit Amsterdam zijn aangehouden op basis van camerabeelden op straat. Ook hun telefoons bleken via een zendmast te koppelen aan de Crooswijkseweg. Maar in de woning zelf is geen enkel spoor van de mannen aangetroffen: geen DNA of vingerafdrukken.

Zwart gat

Volgens de advocaten is het daarom duidelijk: "Er zit een zwart gat tussen buiten lopen en aanwezig zijn in de woning." En: "Om deze verdachten in de schietpartij te plaatsen, moet je enkele paardensprongen maken."

Justitie wijst erop dat meerdere buren spreken van vier mannen die wegvluchtten. "Dit viertal komt in het holst van de nacht uit Amsterdam en hangt daar urenlang rond. Het is duidelijk dat zij gericht waren op deze woning."

De rechter erkent "dat de officier van justitie wel een verhaal heeft tegen de verdachten." Maar aan de andere kant is er de twijfel, vanwege het ontbreken van forensische sporen. "Het kan ook zijn dat er helemaal niets overblijft van de beschuldiging. Daarom gaat u voorlopig naar huis."

Schouw

De rechter wil zelf gaan kijken op de Crooswijkseweg, onder meer om de verklaringen van de buren te kunnen inschatten. Tijdens deze zogeheten "schouw" wordt ook de woning aangedaan.

De advocaten kwamen donderdag nog met een 'plot twist': "Op een gevonden kogelhuls zat het DNA van een van de bewoners. In de woning waren drugs aanwezig. Misschien is er wel door een bewoner geschoten, om de buit te beschermen en is daarbij een medebewoner per ongeluk geraakt."

De vier verdachten, die tussen de 20 en 28 jaar oud zijn, hebben tot nu toe gezwegen. De rechtszaak gaat in september verder.